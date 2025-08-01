Три премьеры в новом сезоне Молодёжного театра на Фонтанке

Предстоящий театральный сезон в Молодёжном театре на Фонтанке порадует зрителей сразу тремя новыми постановками. Осенью режиссёр Михаил Черняк представит свою версию классической комедии «Любовью не шутят», а весной состоится дебютный спектакль выпускницы курса Семёна Спивака Анастасии Нечаевой «Игроки».

Особый интерес вызывает работа самого художественного руководителя театра. Семён Спивак, народный артист России, готовит театральный триллер по пьесе Вуди Аллена «Бруклинская сказка». Постановка с криминальным сюжетом о мафиозном клане пока держится в секрете, но известно, что все роли уже распределены. «Это необычная и талантливая пьеса, для которой у нас идеально подошли артисты. Одну из ролей я специально создал для своей любимой ученицы», — поделился Спивак.

Директор театра Ольга Романецкая отмечает особую значимость этой работы: «Для Семёна Яковлевича это новый творческий вызов, который его по-настоящему увлёк. Главное, что мы продолжаем традицию разговора со зрителем о нём самом — приходишь в театр и видишь на сцене своё отражение».

Сезон откроется уже ставшим традиционным спектаклем «Касатка. Новый полёт». В планах театра — гастроли в Кинешме, Сыктывкаре и Нижнем Новгороде. Также в сентябре состоится памятное мероприятие, посвящённое 85-летию со дня рождения первого главного режиссёра Владимира Малыщицкого, включающее открытие фотовыставки.

Новый сезон обещает быть насыщенным как для постоянных зрителей театра, так и для тех, кто только собирается познакомиться с его уникальной атмосферой.