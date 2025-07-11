Транспортный прорыв: как меняется инфраструктура Петербурга

Первое полугодие 2025 года стало периодом активного развития транспортной системы Северной столицы. Ключевые предприятия отрасли реализовали масштабные проекты, направленные на модернизацию всех элементов городского транспорта – от ремонта путей до создания новых объектов инфраструктуры.

Трамвайное хозяйство города получило значительное обновление в рамках программы «Сохраняя историю, движемся в будущее». Специалисты отремонтировали 7,4 км путей, включая участки, восстановленные силами Службы пути. Особое внимание уделялось энергетической инфраструктуре – заменены трансформаторы, модернизированы 5,85 км подвесных систем и реконструированы 21,9 км кабельных сетей.

Автобусный парк города также претерпевает серьезные изменения. В парке №7 завершена реконструкция зоны для газомоторной техники, а в парке №1 продолжаются строительные работы. Особого внимания заслуживают два перспективных проекта – будущие парки в промзонах «Каменка» и «Ржевка». На последнем уже возведены ключевые конструкции, включая КПП, моечный комплекс и навесы, а также установлено современное электрооборудование.

Петербургский метрополитен радует пассажиров обновленной станцией «Удельная» и началом реконструкции «Парка Победы». На четырех станциях приведены в порядок эскалаторы, а на первой линии ведутся работы по модернизации тяговой сети.

Городские службы не остаются в стороне от преобразований. За полгода отремонтировано более 7,5 тыс. м² дорожного покрытия, обновлены ограждения и малые архитектурные формы. Для удобства водителей открыто новое кафе на Звездной улице, а пассажиры получили две дополнительные точки продажи проездных билетов.

Особое внимание уделяется развитию велоинфраструктуры – в разных районах города обустраиваются 2,9 км велодорожек, а в Московском районе начато проектирование еще 1,4 км маршрутов. Параллельно ведется создание перехватывающей парковки у станции «Рыбацкое» и новой отстойно-разворотной площадки в Парголово, которая улучшит транспортное обслуживание микрорайона Парнас.

Эти и другие проекты демонстрируют комплексный подход городских властей к созданию современной, удобной и безопасной транспортной системы, соответствующей потребностям динамично развивающегося мегаполиса.