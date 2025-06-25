Товары-победители: как попасть в сотню лучших в России

В Санкт-Петербурге идет активный прием заявок на участие в престижном Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Этот масштабный проект, организованный Росстандартом и Академией проблем качества имени В.В. Бойцова, уже более четверти века помогает российским производителям заявить о себе и вывести продукцию на новый уровень.

Конкурс стал важной частью государственной программы развития промышленности и инноваций в Северной столице. Ежегодно сотни предприятий со всей страны борются за право получить знак качества, который открывает новые возможности для продвижения товаров и услуг на рынке.

Участники могут соревноваться в шести основных направлениях. Это пищевая продукция, промышленные товары для потребителей, изделия для производственных нужд, предметы народного творчества, а также услуги для населения и бизнеса.

У желающих попробовать свои силы осталось не так много времени – заявки принимаются только до 30 июня 2025 года. Все необходимые документы и подробные условия участия доступны на сайте ФБУ «Тест-С.-Петербург».

Для консультаций можно обратиться в дирекцию программы по адресу: Санкт-Петербург, Курляндская улица, дом 1, литера А. Контактные телефоны: +7 (812) 244-60-46 и +7 (921) 895-68-10. Электронная почта для вопросов: rustest.org@rustest.spb.ru.

Этот конкурс – отличный шанс для производителей из всех регионов страны, включая жителей Самарской области, показать свои достижения и получить признание на федеральном уровне. Победители не только повышают престиж своей марки, но и получают мощный импульс для развития бизнеса.