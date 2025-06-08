Торфяная дорога: масштабная реконструкция ключевой магистрали

В Приморском районе Петербурга начался долгожданный ремонт Торфяной дороги, которую последний раз обновляли более десяти лет назад — в 2011 году. Сейчас на участке работают десятки специалистов и тяжелая техника: катки, асфальтоукладчики и вспомогательные машины. Предстоит уложить более 15 тысяч квадратных метров нового покрытия.

Технология и этапы работ

Реконструкция ведется по современной методике объемно-функционального проектирования. Это означает, что состав асфальтобетонной смеси и структура дорожного полотна подбираются с учетом множества факторов — от климатических условий до предполагаемой нагрузки. Дорожное покрытие будет двухслойным (верхний и выравнивающий), рассчитанным на движение тяжелых грузовиков массой до 40 тонн.

Работы разделены на три этапа:

1. Участок от Богатырского проспекта до ул. Оптиков

2. Секция до Школьной улицы

3. Завершающий отрезок до Приморского проспекта

Особенности организации работ

Чтобы минимизировать неудобства для горожан, основные работы на проезжей части проводятся по выходным дням. До 23 июня будут действовать временные ограничения движения. Параллельно ведется замена тротуаров (более 8 тыс. кв. метров) и бордюрного камня, установка новых ограждений у пешеходных переходов. Полностью завершить реконструкцию планируют к концу июля.

Смежные объекты

Ремонтные работы также ведутся на Липовой аллее, где помимо асфальта заменят люки колодцев и уложат новую тротуарную плитку. В целом в Приморском районе в этом сезоне обновят покрытие на восьми улицах, включая такие важные транспортные артерии как:

— Улица Савушкина

— Торжковская улица

— Продолжение Торфяной дороги — Гаккелевская улица

Значение объекта

Как отметили в Дирекции транспортного строительства, Торфяная дорога играет ключевую роль в транспортной системе района, соединяя основные магистрали и обеспечивая доступ к станции метро «Старая деревня» и железнодорожной платформе.

Жители района, долгие годы ждавшие ремонта этой важной дороги, наконец получат современное качественное покрытие, рассчитанное на интенсивное использование в течение многих лет.