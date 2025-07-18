Топ-3 самых популярных маршрутов наземного транспорта Петербурга в 2025 году

По итогам первого полугодия 2025 года в Санкт-Петербурге определились лидеры пассажиропотока среди наземного транспорта. Вот ключевые результаты:

1. Трамвай №100 — абсолютный рекордсмен

Пассажиропоток: ~7 млн человек 123.

Маршрут: связывает Выборгский и Калининский районы, обеспечивая пересадки на красную и синюю ветки метро, а также Приозерское направление железной дороги 37.

Особенности: работает в режиме, близком к метро (короткие интервалы), что повышает его популярность 7.

2. Троллейбус №31 и автобусы №2 и №127

Пассажиропоток: по ~5 млн человек каждый 128.

Детали маршрутов:

Троллейбус №31: соединяет Калининский и Петроградский районы (один из старейших маршрутов, открыт в 1969 году) 27.

Автобус №2: проходит через Красносельский и Центральный районы, один из самых протяженных в городе 13.

Автобус №127: обслуживает Приморский район 28.

3. Автобус №27

Пассажиропоток: ~4 млн человек 138.

Маршрут: связывает Красногвардейский и Адмиралтейский районы 3.

Контекст и тренды

Рост пассажиропотока: за 6 месяцев 2025 года наземный транспорт перевез на 20 млн пассажиров больше, чем в 2024 году, включая автобусы (388,5 млн), трамваи и троллейбусы (143 млн) [из предыдущих данных пользователя].

Оптимизация маршрутов: усилены трамваи №1, 23, 39, изменены трассы автобусов №36, 101, 135, 497 [из предыдущих данных].

Планы развития: маршрут №100 может получить пятисекционные трамваи для увеличения вместимости 3.

Для туристов и жителей эти маршруты — не только способ передвижения, но и возможность увидеть разные районы города.