Топ-3 самых популярных маршрутов наземного транспорта Петербурга в 2025 году

По итогам первого полугодия 2025 года в Санкт-Петербурге определились лидеры пассажиропотока среди наземного транспорта. Вот ключевые результаты:
1. Трамвай №100 — абсолютный рекордсмен
Пассажиропоток: ~7 млн человек 123.
Маршрут: связывает Выборгский и Калининский районы, обеспечивая пересадки на красную и синюю ветки метро, а также Приозерское направление железной дороги 37.
Особенности: работает в режиме, близком к метро (короткие интервалы), что повышает его популярность 7.
2. Троллейбус №31 и автобусы №2 и №127
Пассажиропоток: по ~5 млн человек каждый 128.
Детали маршрутов:
Троллейбус №31: соединяет Калининский и Петроградский районы (один из старейших маршрутов, открыт в 1969 году) 27.
Автобус №2: проходит через Красносельский и Центральный районы, один из самых протяженных в городе 13.
Автобус №127: обслуживает Приморский район 28.
3. Автобус №27
Пассажиропоток: ~4 млн человек 138.
Маршрут: связывает Красногвардейский и Адмиралтейский районы 3.
Контекст и тренды
Рост пассажиропотока: за 6 месяцев 2025 года наземный транспорт перевез на 20 млн пассажиров больше, чем в 2024 году, включая автобусы (388,5 млн), трамваи и троллейбусы (143 млн) [из предыдущих данных пользователя].
Оптимизация маршрутов: усилены трамваи №1, 23, 39, изменены трассы автобусов №36, 101, 135, 497 [из предыдущих данных].
Планы развития: маршрут №100 может получить пятисекционные трамваи для увеличения вместимости 3.
Для туристов и жителей эти маршруты — не только способ передвижения, но и возможность увидеть разные районы города.