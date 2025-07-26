Тихие прогулки: как изменились экскурсии по рекам Петербурга

В Санкт-Петербурге начали проводить водные экскурсии по-новому. Теперь вместо громкоговорителей гиды используют современные технологии – информацию транслируют через наушники. Это решение было принято городскими властями после многочисленных жалоб жителей на шум от экскурсионных судов.

Инициаторами изменений стали депутаты городского парламента Марина Шишкина и Денис Четырбок. Они обратились к вице-губернатору Кириллу Полякову с просьбой решить проблему шумового загрязнения. В ответ городские власти начали внедрять новую систему экскурсий, которая позволяет сохранять тишину на набережных.

Уже несколько крупных судоходных компаний перешли на новую систему. Среди них – «Драйвер», «Смольнинское пароходство», «Белые ночи», «Круиз», «Астра Марин», «Нева Тревел» и «Алые паруса». По данным на середину июля, эти компании полностью отказались от использования внешних громкоговорителей во время экскурсий.

Кроме технических изменений, с экипажами судов проводят специальные инструктажи. Их учат, как правильно вести экскурсии, чтобы не нарушать покой жителей. Вопрос контроля за уровнем шума продолжает обсуждаться – в третьем квартале 2025 года планируется специальное заседание городской комиссии по транспорту.

Эти изменения стали частью масштабного обновления правил работы прогулочных судов, которое началось в текущем году. Особенно сильно нововведения затронули маломерные суда, которые раньше часто работали без официального оформления. Теперь все экскурсионные рейсы должны соответствовать новым стандартам, включая правила по уровню шума.

Такие меры позволяют сохранить уникальную атмосферу Петербурга, делая его более комфортным как для туристов, так и для местных жителей. Теперь можно наслаждаться красотами города с воды, не мешая покою тех, кто живет на набережных.