Территория безопасности: в Ленинградском зоопарке учат спасать животных

В Ленинградском зоопарке стартовал необычный фестиваль, где гостей учат правильно действовать в экстренных ситуациях с животными. Проект «Территория безопасности» помогает посетителям любого возраста освоить навыки спасения питомцев в самых разных обстоятельствах – от теплового удара до встречи с диким зверем.

Опытные спасатели делятся профессиональными секретами. «Если вы вынесли животное из огня, первое, что нужно сделать – согреть его специальным термоодеялом и обеспечить приток свежего воздуха», – объясняет волонтер-спасатель Екатерина Поликарпова. На фестивале можно увидеть настоящее оборудование для спасения, включая специальные треноги для извлечения животных из колодцев и других труднодоступных мест.

Особое внимание организаторы уделяют подготовке к дачному сезону. «Владельцам животных важно собрать не только свою аптечку, но и специальный набор для питомца, – советует сотрудница зоопарка Ольга Голубева. – Нужно знать, какие растения на участке могут быть опасны для четвероногих друзей».

Все занятия проходят в увлекательном интерактивном формате. Дети и взрослые могут примерить снаряжение спасателей, попробовать оказать первую помощь и даже ненадолго почувствовать себя ветеринарами. Летняя программа делает особый акцент на противопожарной безопасности, обучая правилам поведения в критических ситуациях.

Фестиваль превращает серьезные темы в захватывающее приключение, где каждый посетитель получает не только знания, но и практические навыки, которые могут однажды спасти жизнь домашнему любимцу или дикому животному.