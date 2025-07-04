Теплые традиции: как Петербург отмечает День семьи, любви и верности

В преддверии праздника, посвященного семье и верности, культурные площадки Петербурга подготовили насыщенную программу для горожан всех возрастов. До конца июля в городе пройдут творческие выставки, мастер-классы и концерты, которые помогут создать атмосферу тепла и единения.

В Детской библиотеке имени Лермонтова продолжает работу выставка «#СЕМЬЯVЦЕНТРЕ», где представлены работы участников семейной художественной студии. Посетители могут увидеть, как дети и родители вместе осваивают различные техники изобразительного искусства. Вход свободный в часы работы библиотеки.

6 июля в библиотеке имени Пушкина состоится интерактивное занятие «Сундучок семейных сокровищ». Гостей ждут викторины, загадки и творческий мастер-класс по созданию символа праздника – ромашки. На следующий день здесь же пройдет мероприятие, посвященное истории возникновения Дня семьи, любви и верности, где участники изготовят рамки для семейных фотографий.

8 июля праздничные события охватят весь город. В Башне Городской думы появится необычная инсталляция с ромашками, а на верхней площадке откроется зеркальная фотозона. Мемориальный музей «Разночинный Петербург» приглашает сфотографироваться в старинных костюмах и отправить близким музейную открытку.

Этнографический музей подготовил выставку «Семья вместе – душа на месте» и серию мастер-классов, включая создание реквизита для народных игр. В этот же день в библиотеке имени Лермонтова участники смогут сделать объемные бумажные цветы на мастер-классе «Цветы семейного тепла».

Вечером 8 июля в библиотеке имени Герцена выступит семейный дуэт с программой авторской песни, а в БКЗ «Октябрьский» состоится большой праздничный концерт с участием известных артистов.

Завершит череду мероприятий лекция о свадебных традициях разных народов, которая пройдет 9 июля в Центральной библиотеке имени Лермонтова.

Петербургские учреждения культуры создали все условия, чтобы каждый мог отметить этот теплый праздник в кругу близких, окунуться в атмосферу семейных ценностей и создать новые добрые воспоминания.

Где в Петербурге отметить День семьи, любви и верности