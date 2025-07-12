Технологии будущего: как музеи становятся умнее и удобнее

Современные технологии продолжают менять музейное пространство, делая посещение культурных учреждений более комфортным и увлекательным. В России ведущие музеи активно внедряют цифровые новинки, от мобильных приложений до искусственного интеллекта, чтобы улучшить взаимодействие с посетителями.

Музей железных дорог России представил обновленную версию своего приложения, которое теперь доступно не только на русском, но и на английском и китайском языках. Пользователи могут рассмотреть 35 новых панорам музейных залов, прослушать обновленные аудиогиды для 160 экспонатов и даже изучить 15 000 оцифрованных страниц архивных документов. Это превращает обычный визит в настоящее погружение в историю железнодорожного транспорта.

Еще один шаг в цифровизации сделал музей-заповедник «Петергоф». Здесь внедрили систему на основе искусственного интеллекта, которая анализирует поток посетителей и оптимизирует их перемещение по залам. Технология уже показала свою эффективность на выставке «Подвиг возрождения» — очереди сократились, а гости получили возможность осматривать экспозицию в более комфортном темпе.

Эти инновации — лишь часть большой тенденции. Музеи перестают быть просто хранилищами экспонатов, превращаясь в интерактивные пространства, где технологии помогают раскрывать историю в новом формате. И судя по всему, в ближайшие годы нас ждет еще больше удивительных изменений.

Петергоф – самостоятельная поездка