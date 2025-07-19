Театральный марафон на Елагином острове раскрыл секреты счастья

С 18 по 20 июля Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова стал местом встречи творческих коллективов со всего мира. Здесь проходит тринадцатый фестиваль уличных театров «Елагин парк», который в этом году предлагает зрителям задуматься над вечным вопросом — «Как стать счастливым?».

В течение двух дней гости смогут увидеть более 35 необычных спектаклей, в которых переплетаются цирковое искусство, клоунада, экспериментальные перформансы и интерактивные постановки.

В фестивале принимают участие коллективы из разных городов России — Москвы, Альметьевска, Калининграда, а также зарубежные гости из Китая. Каждый из них по-своему интерпретирует главную тему мероприятия, предлагая зрителям нестандартные ответы на философский вопрос.

Особенно впечатляющими обещают быть вечерние шоу, где будут задействованы огромные марионетки, спецтехника и эффектные пиротехнические элементы. Организаторы рекомендуют посетителям подготовиться к долгому пребыванию на свежем воздухе — взять с собой теплые вещи, горячие напитки и, конечно же, хорошее настроение.

Фестиваль продлится до 20 июля, вход для всех желающих свободный. Подробное расписание представлений можно найти на официальном сайте мероприятия. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу праздника, где искусство выходит за рамки традиционных театральных пространств.