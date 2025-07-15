Театральное лето 2025 Петербурга: главные гастроли сезона

Этим летом северная столица станет местом встречи с лучшими театральными коллективами страны. Два знаковых события обещают подарить ценителям сцены незабываемые впечатления.

С 18 по 22 июля 2025 года в ДК Выборгский состоится долгожданный приезд легендарного «Ленкома Марка Захарова». Откроются гастроли культовой «Женитьбой» — спектаклем, который вот уже два десятилетия собирает полные залы. А 21 и 22 июля публике представят новаторскую версию «Гамлета» с Антоном Шагиным в главной роли. Молодой актер, недавно удостоенный престижной премии «Хрустальная Турандот», обещает показать неожиданное прочтение шекспировского героя.

Особый подарок ждет театралов в августе: с 5 по 10 число на сцене БДТ впервые за 13 лет выступит прославленный «Сибирский МХАТ» (Новосибирский театр «Красный факел»). Гастроли откроются музыкальной версией «Ромео и Джульетты» в постановке Марка Букина — обещают современный взгляд на классический сюжет. Затем зрителей ждет встреча с двумя работами режиссера Андрея Прикотенко: 7-8 августа — философскими «Мертвыми душами», а 9-10 августа — мощной постановкой «Бесов» по Достоевскому.

Эти летние гастроли — редкая возможность увидеть на петербургских сценах спектакли, которые обычно можно посмотреть только в других городах России. Театральный сезон в разгаре, и лучшие коллективы страны готовы доказать, что настоящее искусство не знает географических границ.