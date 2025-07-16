Театр Якобсона представит премьеру балета «Брух. Сюита»

21 и 22 июля 2025 года на сцене БДТ им. Товстоногова состоится премьера одноактного балета «Брух. Сюита» в исполнении Театра балета имени Леонида Якобсона. Постановку создал известный екатеринбургский хореограф Игорь Булыцын, лауреат «Золотой маски», входящий в топ-5 самых ярких молодых балетмейстеров России.

Булыцын выбрал музыку немецкого композитора-романтика Макса Бруха, объединив фрагменты его «Сюиты для оркестра на русские народные мелодии» и «Шведских танцев». Хореограф подчеркивает, что работа с труппой театра Якобсона стала для него настоящим творческим вызовом: «Артисты принимают сложные, иногда невыполнимые задачи отчаянно и смело».

Спектакль отличается минималистичным оформлением: лаконичные костюмы и сценография в стиле «желтый кабинет» созданы лауреатом «Золотой маски» Альоной Пикаловой. Художник по свету Евгений Ганзбург дополнил визуальный ряд оригинальными световыми решениями.

«Брух. Сюита» будет показан в рамках вечерней программы вместе с балетами «598 тактов» Вячеслава Самодурова и легендарным «Роденом» Леонида Якобсона.

Театр продолжает традиции новаторства, заложенные его основателем, предлагая зрителям современное прочтение классического наследия через призму актуальной хореографии.

21 и 22 июля 2025 года, 19 часов.

БДТ им. Г.А. Товстоногова, основная сцена (наб. р. Фонтанки, 65)

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета имени Леонида Якобсона представляет премьеру одноактного балета «Брух. Сюита»

Музыка Макса Бруха

Хореография Игоря Булыцына

Художник-постановщик Альона Пикалова

Художник по свету — заслуженный работник культуры России Евгений Ганзбург

Художественный руководитель Театра балета имени Леонида Якобсона – Андриан Фадеев