Театр, доступный для всех: уникальный фестиваль объединит четыре российских города

Осенью в России пройдет необычный театральный марафон под названием «ТЕАТРБЕЗГРАНИЦ». Его особенность в том, что все представления будут адаптированы для зрителей с нарушением зрения и слуха. Фестиваль стартует первого октября постановкой «Шуры-муры» от Театра эстрады имени Аркадия Райкина. Впервые открывающий фестиваль спектакль можно будет услышать в эфире интернет-радио, созданного специально для незрячих людей.

В течение двух месяцев пятнадцать профессиональных театров из разных городов представят тридцать разнообразных постановок. В программу вошли как новые работы, так и признанные хиты, уже полюбившиеся театралам. Особенностью этого года стало включение в афишу кукольных спектаклей от Большого театра кукол из Санкт-Петербурга и Екатеринбургского театра кукол. География участников расширилась за счет новых коллективов, среди которых Севастопольский драматический театр имени Луначарского, питерская «ДРАМ.ПЛОЩАДКА», московский Театр города М. и екатеринбургский Turdus.

Помимо спектаклей, зрителей ждут специальные события. Четвертого октября в Молодежном театре на Фонтанке организуют экскурсию за кулисы с переводом на русский жестовый язык. А четырнадцатого октября подобное путешествие в мир театра впервые предложит Театр эстрады, разработавший специальную программу для незрячих посетителей. Эта экскурсия задействует все органы чувств: участники смогут не только услышать и потрогать, но и почувствовать пространство через движение. Им представится уникальный шанс подняться на сцену, постоять под светом софитов и даже попробовать себя в роли актера, наносящего грим.

Двадцать четвертого октября Екатеринбургский театр кукол покажет онлайн-трансляцию спектакля «Кукла. Блокадная история» с сурдопереводом. Еще одной инновацией станет постановка «Тихий час», которая исполняется на русском жестовом языке артистами У-театра и Театра на Литейном. Полное расписание событий и подробная информация о фестивале доступны на его официальном сайте.