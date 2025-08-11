Тайны революции: что скрывает музей «Шалаш Ленина» в Разливе

В живописном пригороде Санкт-Петербурга, среди сосен и дачных домиков, хранится память о событиях, изменивших ход российской истории. Музейный комплекс в Разливе, включающий знаменитый «Шалаш В. И. Ленина», приглашает посетителей на новую выставку, посвященную 120-летию первой русской революции.

Курортный район Петербурга в начале XX века был не только местом отдыха, но и своеобразным пограничьем — здесь проходила черта между Петербургской губернией и автономным Великим княжеством Финляндским. Именно эта близость к границе сделала его удобным убежищем для революционеров. В тихих дачных поселках, таких как Куоккала (ныне Репино), скрывались те, кто готовил «генеральную репетицию» Октябрьской революции.

Один из ключевых эпизодов той эпохи — пребывание Ленина на даче «Ваза» в 1905–1907 годах. Сегодня фрагмент веранды этого дома воссоздан в одном из залов музея. Здесь можно увидеть подлинные предметы мебели, некогда выставленные в Мраморном дворце, а затем бережно хранившиеся в запасниках более трех десятилетий.

История музея началась летом 1917-го, когда рабочий Николай Емельянов укрывал Ленина и Зиновьева на чердаке своего сарая, а позже помог им перебраться в шалаш на берегу озера Разлив. В 1925 году эти места получили статус мемориальных, а спустя 80 лет был создан современный музейный комплекс, объединивший «Шалаш», «Сарай» и выставочный зал «Арт-Курорт».

Сегодня музей не только хранит память о революционных событиях, но и активно взаимодействует с современными художниками, организуя выставки в формате Public Art. Для юных посетителей проводятся увлекательные интерактивные программы на природе — от исторических экскурсий до мастер-классов и кукольных спектаклей.

С мая по октябрь между музеями можно прокатиться на прогулочном пароме по озеру Разлив, что добавляет посещению особый колорит. Музей работает ежедневно, кроме среды, с 10:00 до 19:00, а по субботам в 13:00 и 15:00 проводятся экскурсии. Добраться сюда из Петербурга легко на автобусах или электричке от Финляндского вокзала.

Это место, где история оживает, а прошлое переплетается с настоящим, предлагая каждому посетителю заглянуть в тайны революционной эпохи.