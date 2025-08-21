Танцевальная лаборатория: кубинские хореографы представят премьеру в Петербурге

С 18 по 23 августа 2025 года на Новой сцене имени Всеволода Мейерхольда Александринского театра пройдет двадцать седьмой Международный фестиваль современного танца OPEN LOOK. Это событие представляет собой не просто набор представлений, а целостное художественное исследование, которое через призму «хореографии отношений» предлагает зрителям увидеть тонкие связи между человеком, пространством и временем.

Особенным событием фестивальной программы станет премьера, которая состоится 22 августа в 20:00. Впервые для российской танцевальной компании «Каннон Данс» спектакль создадут хореографы с Кубы — Норхе Седеньо и Таис Суарес из известной компании OtroLado Dance Company. Музыкальное сопровождение к постановке написано кубинским композитором Рэнди Араухо.

Норхе Седеньо Раффо является основателем и художественным руководителем Otrolado Dance Company, которая признана одним из самых ярких явлений на современной танцевальной сцене Кубы. Как исполнитель он работал с выдающимися хореографами мира, включая Матса Эка, Ицика Галили и Яна Линкенса, исполняя ведущие партии в их постановках.

Таис Суарес Фернандес, соосновательница компании, входит в число наиболее востребованных кубинских танцовщиц современности. Она сотрудничала с известными международными коллективами, включая Штутгартский Готье Данс, итальянскую Fondazione Nazionale della Danza Aterballetto, Бирмингемский Королевский балет и другими ведущими труппами.

Особенностью предстоящей премьеры является то, что спектакль создается практически в режиме реального времени. Это означает, что точное название и конкретный сюжет постановки зрители узнают непосредственно в день премьерного показа. Такой творческий процесс делает предстоящее событие особенно интригующим и уникальным для ценителей современного танцевального искусства.

Фестиваль OPEN LOOK продолжает традицию представления актуальных хореографических работ, где пластическое искусство становится универсальным языком человеческого взаимодействия и эмоционального высказывания.