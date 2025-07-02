«Свинг белой ночи 2025»: открытый концерт в Петербурге

Санкт-Петербург готовится к яркому музыкальному событию — международному джазовому фестивалю «Свинг белой ночи 2025». С 3 по 5 июля в Филармонии джазовой музыки пройдут концерты с участием звёзд российской и зарубежной сцены. Завершится фестиваль масштабным открытым гала-концертом 6 июля у стен Михайловского замка, куда смогут бесплатно попасть все желающие.

В этом году организаторы «Свинг белой ночи 2025» подготовили насыщенную программу. На одной сцене выступят квартет Дмитрия Сабурова с австралийским тромбонистом Дэном Барнеттом, китайский саксофонист Рени Бао и трио Алексея Самарина. Итальянский вокалист Фабио Лепоре представит своё мастерство вместе с квартетом Алексея Черемизова. Особого внимания заслуживает участие белорусского коллектива «Camerata» и российско-турецкого ансамбля, в составе которого пианист Андрей Кондаков, гитарист Онур Аймерген и трубач Толга Бильгин.

Петербургские музыканты также не останутся в стороне. Гитаристы Ильдар Казаханов и Гасан Багиров, пианисты Михаил Марышев и Леонид Винцкевич представят новые программы. Неизменным украшением фестиваля станет выступление художественного руководителя филармонии Давида Голощёкина, чья виртуозная игра уже стала визитной карточкой мероприятия.

Финальный аккорд «Свинг белой ночи 2025» прозвучит 6 июля в историческом центре города. На открытой сцене у Михайловского замка выступят Jazz Philharmonic Orchestra с московским солистом Виталием Головневым, кубинский перкуссионист Юниски Руиз Вильямил и вокалистка Юлия Касьян. Любители традиционного джаза смогут насладиться выступлениями Ленинградского диксиленда под управлением Олега Кувайцева, ансамбля «Easy winners Dixieland Band» и блюзовой группы «Atomic Jam Band». Ведущим гала-концерта станет Александр Михайловский.

Этот музыкальный праздник обещает стать незабываемым событием для всех ценителей джаза, объединив на одной площадке талантливых исполнителей из разных стран.

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