Summer Music Park 2025 в Петербурге

Летняя симфония под звездами: музыкальный фестиваль Summer Music Park 2025 в сердце Ботанического сада

С 8 по 10 августа в Ботаническом саду Петра Великого пройдет девятый по счету фестиваль Summer Music Park 2025. В эти вечера старинный парк наполнится звуками музыки – от классических произведений до рок-хитов и знаменитых киносаундтреков. Начало концертов в 20:00, а местом действия станет один из самых живописных уголков города – ул. Профессора Попова, 2П.

Основатели фестиваля, дирижер Антон Гаккель и виолончелист Дмитрий Ганенко, создали этот проект в 2017 году, и с тех пор он стал неотъемлемой частью культурного лета Петербурга. За восемь лет здесь выступили десятки коллективов и солистов, включая «Солистов Москвы» Юрия Башмета, пианистов Бориса Березовского и Полину Осетинскую, группу «Мельница» и джазовый ансамбль Сергея Жилина. Но главное – это особая атмосфера, которую ценят и музыканты, и зрители.

«Наш фестиваль – это не просто концерты, а встреча друзей, – говорит Антон Гаккель. – Мы играем для тех, кто приходит с открытым сердцем и готов разделить с нами любовь к музыке». Дмитрий Ганенко добавляет: «Ботанический сад – идеальное место для таких вечеров. Здесь музыка звучит по-особенному, а зрители становятся частью чего-то действительно волшебного».

В этом году программа фестиваля Summer Music Park 2025 построена вокруг авторских проектов его создателей. Открытие 8 августа посвящено голливудской музыке – оркестр Singolo под управлением Гаккеля исполнит саундтреки из «Звездных войн», «Интерстеллара» и других культовых фильмов. На следующий день Ganenko Band представит рок-хиты в неожиданных аранжировках – от Queen до Metallica. Завершится фестиваль 10 августа концертом, где прозвучат произведения Эннио Морриконе и Людовико Эйнауди.

Ботанический сад редко соглашается на проведение масштабных мероприятий, но для Summer Music Park 2025 сделано исключение. «Этот фестиваль – часть нашей философии, – поясняет представитель сада Александра Медведева. – Он сочетает в себе красоту природы и искусства, не нарушая гармонии этого места».

Фестиваль проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга и организации «МирАрт». Это не просто концерты, а возможность провести летний вечер в окружении музыки, истории и природы – так, как это умеет только Петербург.

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