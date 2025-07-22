«Стрельна»: бесшумный флот будущего выходит на воду Петербурга

22 июля 2025 года у причала Петропавловской крепости состоялась торжественная презентация нового электросудна «Стрельна» — флагмана проекта «Москва 2.0». Это не просто прогулочный корабль, а символ экологичного будущего водного транспорта Северной столицы.

Технологии и комфорт

«Стрельна», построенная на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области, сочетает в себе ностальгический облик советских теплоходов серии Р-51 с инновационными решениями:

— Электродвигатели обеспечивают бесшумный ход и нулевые выбросы, а гибридная установка позволяет судну работать до 8 часов без подзарядки.

— Увеличенный корпус (на 2 метра длиннее предшественников) вмещает до 140 пассажиров, предлагая три класса обслуживания: бизнес-зал с панорамными окнами, комфорт и стандарт.

— Ресторан с русской и скандинавской кухней и разделенная на открытую/закрытую зоны верхняя палуба делают прогулки по Неве и Финскому заливу особенно приятными.

Экологическая миссия

По словам председателя Комитета по транспорту Валентина Енокаева, переход на электротягу — ключевой шаг к снижению загрязнения воды и воздуха. Уже оборудованы зарядные станции на причалах «Петропавловская крепость» и «Речной вокзал», а до конца года появятся мощные узлы на «Южной дороге» и «Арсенальной набережной» (450 кВт).

Планы развития

— До лета 2026 года верфь передаст «ВодоходЪ» еще пять таких судов, которые могут появиться и в других городах России — от Москвы до Перми .

— Стоимость билетов стартует от 1100 рублей, что сопоставимо с дизельными аналогами благодаря лизинговой программе.

«Стрельна» — первый шаг к полному обновлению пассажирского флота Петербурга к 2030 году. Это не просто транспорт, а новый стандарт экотуризма, где тишина и чистый воздух становятся частью впечатлений от города на Неве.