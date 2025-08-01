Стоимость трудовых патентов для мигрантов в Северо-Западном регионе возрастет

Власти Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли решение о повышении стоимости единого патента для иностранных работников. Как сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, цена разрешительного документа увеличится с текущих 6 тысяч до 8 тысяч рублей. Это решение стало частью совместной работы двух субъектов по регулированию рынка труда.

«Мы выработали единый подход к вопросам трудовой миграции, — отметил Дрозденко. — Новая стоимость патента в 8 тысяч рублей будет действовать на территории обоих регионов». Губернатор подчеркнул эффективность взаимодействия с Петербургом по различным направлениям, включая экологическую политику и вопросы занятости.

Помимо патента, иностранным работникам по-прежнему необходимо оформлять медицинскую страховку. В 2025 году средняя стоимость полиса в Северной столице составляет около 5 тысяч рублей.

Регионы продолжают ужесточать миграционную политику. В Петербурге, например, перевозчикам дали трехмесячный срок на замену водителей-мигрантов российскими гражданами. К концу 2025 года будет введен полный запрет на работу иностранцев в сфере легкового такси и каршеринга с водителями.

Ленинградская область планирует ввести дополнительные ограничения. В частности, рассматривается запрет на переезд семей трудовых мигрантов. Иностранные работники смогут трудиться в регионе только по организованному набору для конкретных предприятий и обязаны будут покинуть страну после окончания контракта.

Эти меры направлены на создание более контролируемой системы трудовой миграции и защиту интересов местного населения на рынке труда. Повышение стоимости патента, по мнению властей, должно способствовать притоку квалифицированных кадров и снижению нелегальной занятости.