Stereoleto-2025: Расписание, программа выступлений 13 и 14 июня

13 и 14 июня 2025 года культурное пространство «Севкабель Порт» превратится в эпицентр музыкального разнообразия — здесь пройдет 24-й фестиваль Stereoleto.

Расписание (программа) Stereoleto-2025 (Стереолето 2025):

13 июня 2025 (пятница) Stereoleto расписание:

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

15:40 – 16:40 – DI BOOTSIE TRIO [HUN] & ЭСТРАДНО-СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (исполняют Бартока)

17:10 – 17:50 – BILLY’S BAND

18:20 – 19:00 – КИРПИЧИ

19:30 – 20:20 – КОМНАТА КУЛЬТУРЫ

20:50 – 21:50 – ЛСП

22:20 – 23:30 – ЁЛКА

ПРИЧАЛ

15:20 – 16:00 – YERKATT

16:30 – 17:10 – PASSMURNY

17:40 – 18:30 – HALAI [ISR]

18:50 – 19:30 – SETTLERS

20:00 – 20:40 – ЛОЛИТА КОСС

21:20 – 22:10 – HEEET, ТЫ ЧТО

СЦЕНА Звук

15:30 – 16:00 – UGLI

16:20 – 17:00 – САША ЦОЙ

17:30 – 18:10 – RASPUTNIKI [KAZ]

18:30 – 19:10 – ЧЁРНЫЙ ГОСУДАРЬ

19:30 – 20:10 – XОXMA

20:30 – 21:10 – РУШАНА

21:30 – 22:20 – ЗОЛОТЫЕ ЗУБЫ

14 июня 2025 (суббота) Stereoleto расписание:

ГЛАВНАЯ СЦЕНА

16:50 — 17:40 — Dizzy Dutch Duck

18:10 — 19:00 — Николай Фоменко и группа «Гарин и Гиперболоиды»

19:30 — 20:20 — Jane Air

20:50 — 21:50 — Нейромонах Феофан

22:20 — 23:20 — «Кино»

ПРИЧАЛ

15:20 — 16:20 — ЗАЛПОМ

16:30 — 17:10 — БЮРО

17:40 — 18:20 — Людмила Огурченко

18:50 — 19:30 — ПРИВЕТ

20:00 — 20:40 — Мегаполис

21:20 — 22:10 — Антон Макаров

СЦЕНА Звук

15:30 — 16:00 — T.Gosha

16:20 — 17:00 — Ник Брусковский

17:30 — 18:00 — Chernaya Rechka

18:30 — 19:10 — Полюса

19:30 — 20:10 — Деревянные киты

20:30 — 21:10 — UBEL

21:30 — 22:20 — TNMV

В этом году гостей ждут выступления культовых групп и ярких новых имен: от легендарного «Кино» до зажигательной Ёлки, от экспериментального Нейромонаха Феофана до харизматичного Николая Фоменко.

Первый день фестиваля начнется с необычного дуэта — венгерские DJ Bootsie Trio и эстрадно-симфонический оркестр Санкт-Петербурга представят современную интерпретацию музыки Белы Бартока. Затем эстафету подхватят мастера блюз-джаза Billy’s Band, остроумные «Кирпичи» и барнаульская «Комната Культуры», чей хит «Поезда» покорил слушателей в прошлом году. Завершат вечер белорусский рэпер ЛСП и поп-звезда Ёлка, чьи песни знает вся страна.

Тем временем на других площадках развернется не менее насыщенная программа. Любители электроники смогут погрузиться в звуки израильского проекта Halal, поклонники рока оценят энергию «Хохмы», а ценители экспериментальных жанров — неофолк-джаз Settlers. Отдельного внимания заслуживает сольное выступление Саши Цоя, который впервые выйдет на фестивальную сцену.

Второй день Stereoleto принесет не меньше ярких впечатлений. Главная сцена откроется джаз-фьюжн-ансамблем Dizzy Dutch Duck, после чего Николай Фоменко и группа «Гарин и Гиперболоиды» исполнят классику Майка Науменко. Затем настанет черед Нейромонаха Феофана с его уникальным стилем, сочетающим древнерусские мотивы и современный звук. Завершит программу легендарная группа «Кино», чьи песни уже стали частью истории.

На альтернативных сценах в это же время выступят меланхоличные «Мегаполис» и «Диктофон», культовые Chernaya Rechka, а также мурманские «Деревянные киты», чья музыка наполнена северной атмосферой.

Stereoleto-2025 обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит живую музыку в ее многообразии. Это два дня мощных эмоций, встреч с любимыми артистами и открытия новых имен.

STEREOLETO-2025: музыкальный марафон под открытым небом