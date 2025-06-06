STEREOLETO-2025: музыкальный марафон под открытым небом

В Санкт-Петербурге готовятся к одному из главных музыкальных событий лета — международному фестивалю STEREOLETO. Мероприятие, которое уже более 20 лет объединяет поклонников разных жанров, вновь подтвердит статус города как культурной столицы России.

Как отметил вице-губернатор Борис Пиотровский, фестиваль давно стал важной частью петербургской летней афиши. В этом году гостей ждет двухдневный марафон, где прозвучит рок, джаз, электроника, неофолк и другие направления. Среди участников — легендарная группа «КИНО», популярная исполнительница Ёлка, экспериментальный проект «Мегаполис» и яркие коллективы вроде дагестанского фанк-бэнда «Неет, ты что».

Особое внимание в программе уделено памяти Майка Науменко, основателю группы «Зоопарк». В 2025 году музыканту исполнилось бы 70 лет, и организаторы подготовили специальную программу «Песни Майка». В ней примут участие Николай Фоменко с группой «Гарин и Гиперболоиды», а также музыканты, работавшие с Науменко. Рок-рэп коллектив «Кирпичи» исполнит несколько песен «Зоопарка», а джазовый ансамбль Dizzy Dutch Duck вместе с Большим Филармоническим Оркестром представят кавер на одну из композиций легендарной группы.

Помимо концертов, гости фестиваля смогут посетить выставку, посвященную творчеству Майка Науменко. А на главной сцене выступят и другие известные артисты: Settlers, «Нейромонах Феофан», «Золотые зубы», Passmurny и многие другие.

STEREOLETO-2025 обещает стать настоящим праздником для всех, кто ценит живую музыку и атмосферу творческого единения. Петербург в очередной раз докажет, что остается местом, где рождаются и продолжаются лучшие музыкальные традиции.

STEREOLETO 2025 в Санк-Петербурге