«Старуха» возвращается: Петербург отмечает 120 лет Хармса театральным маршрутом

15 июня 2025 года Санкт-Петербург вновь погрузится в абсурдистский мир Даниила Хармса и его соратников по ОБЭРИУ. Тринадцатый по счету Маршрут «Старухи», приуроченный к 120-летию со дня рождения писателя, превратит центр города в живую сцену, где переплетутся прошлое и настоящее.

Особое место в этом году займет бывшая телефонная станция на Некрасова, ныне превратившаяся в арт-кластер. Это пространство станет своеобразным коммуникационным узлом, соединяющим телеграфную эпоху 1930-х с цифровой реальностью нашего времени. Тема связей — коммуникационных, культурных, философских — станет лейтмотивом всего мероприятия.

Над созданием 25 театральных эпизодов работают два десятка режиссеров во главе с Марселем Смердовым и Никитой Васильевым. Среди участников — Дмитрий Хохлов, Филипп Бородин, Сержук Андреев, Соня Дымшиц и другие. Их задача — через головоломки и перформансы воссоздать атмосферу эпохи, когда философские дискуссии велись в очередях, а телеграфистки тайком перепечатывали запрещенные стихи.

Программа дня насыщена событиями: от прогулки «Станция Тарховка» с отправлением электрички в 12:36 до творческого вечера Семена Спивака в Молодежном театре. В промежутке — показ фильма «Евгений Телегин» в Пушкине, джазовые концерты в синагоге и клубах, а традиционное завершение маршрута на берегу Финского залива в Лисьем Носу.

Как отмечают организаторы, главная цель мероприятия — дать зрителям возможность вырваться из привычных социальных ролей и по-новому взглянуть на окружающую реальность. «Петербург слушает. Вы звоните?» — таким вопросом приглашают создатели маршрута присоединиться к этому необычному путешествию по следам Хармса и его современников.

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