Станция метро «Парк Победы» закроется на 2 года

С 29 июня 2025 года станция метрополитена «Парк Победы» в Санкт-Петербурге прекратит работу на два года – здесь начнётся комплексная реконструкция. Проект включает полное обновление гидроизоляции наклонного хода, замену устаревших эскалаторов и строительство современного вестибюля.

Чтобы минимизировать неудобства для пассажиров, городские власти организуют усиленное движение общественного транспорта. Шесть автобусных и два трамвайных маршрута будут доставлять пассажиров до соседних станций – «Электросила» и «Московская». В часы пик интервал движения сократится до 1-2 минут, что позволит избежать скопления людей. Кроме того, вводится дополнительный трамвайный рейс до «Московской», что ещё больше разгрузит маршрут.

Реконструкция завершится в 2027 году, и обновлённая станция станет не только удобнее, но и безопаснее для миллионов пассажиров. Власти призывают горожан заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными видами транспорта в период ремонтных работ.

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