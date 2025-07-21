Средний размер ипотеки в Петербурге: высокие суммы на фоне общего спада рынка

К июню 2025 года средний размер ипотечного кредита в Санкт-Петербурге достиг 5,5 млн рублей, что ставит город в один ряд с Москвой и Подмосковьем по объёмам заимствований. Такие данные приводятся в исследовании РИА Новости, отмечающего, что высокая стоимость жилья в Северной столице напрямую влияет на размер кредитов. Для сравнения: в Московской области средний чек составил 5,91 млн рублей, в Калмыкии — 5,8 млн, на Сахалине — 5,17 млн. На противоположном конце рейтинга — Ингушетия и Чечня, где средняя сумма ипотеки не превышает 1 млн рублей .

Сокращение выдачи ипотеки

Жёсткая монетарная политика Банка России привела к резкому снижению числа оформляемых ипотечных кредитов. За первое полугодие 2025 года в Петербурге их количество сократилось на 48,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По всей стране падение ещё заметнее: если в 2024 году за шесть месяцев было выдано 560 тыс. ипотек, то в 2025-м — лишь 272 тыс. В денежном выражении объём рынка уменьшился вдвое — с 2,06 трлн до 1,19 трлн рублей .

Динамика просрочек

Несмотря на сокращение выдач, уровень просроченных платежей в Петербурге растёт. По данным на июнь 2025 года, доля неплатежей составила 0,57%, что на 19% выше, чем в начале года. Для сравнения: за весь 2024 год прирост просрочек не превышал 15%. Эксперты связывают эту тенденцию с кредитным ажиотажем 2024 года, когда заёмщики активно оформляли ипотеку в ожидании ужесточения условий льготных программ .

Региональные различия и перспективы

Петербург остаётся одним из лидеров по объёмам ипотечного кредитования, но на 1000 экономически активных жителей города приходится всего 13 кредитов — это значительно меньше, чем в некоторых регионах, например, в Тыве, где показатель достигает 51 договора на 1000 человек. При этом средняя ставка по ипотеке в России остаётся высокой — от 23,8% до 26,5% для рыночных программ, что также сдерживает спрос .

Аналитики прогнозируют, что ситуация может улучшиться во второй половине года, если ключевая ставка ЦБ продолжит снижение. Однако пока рынок ипотеки переживает сложный период, где основную поддержку оказывают государственные программы, такие как «Семейная ипотека» со ставкой от 6% .