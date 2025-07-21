Социальные приоритеты Петербурга: бюджетные расходы на поддержку горожан выросли на треть

Финансовые итоги первого полугодия 2025 года демонстрируют устойчивое развитие экономики Санкт-Петербурга. По данным городской администрации, за шесть месяцев в бюджет поступило 629 миллиардов рублей, причём 97% этой суммы составляют собственные доходы. Налоговые сборы достигли 552 миллиардов, показав рост на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Расходная часть бюджета превысила 633 миллиарда рублей, что на 71 миллиард больше показателей 2024 года. Особое внимание уделено социальной сфере — затраты на поддержку населения увеличились на 36,7%, достигнув 64 миллиардов. Общий объём финансирования социальной политики составил 124,4 миллиарда рублей.

«Бюджетная политика Петербурга сохраняет чёткую социальную направленность, — отметил губернатор Александр Беглов. — Это соответствует новым национальным целям, обозначенным президентом страны. Примечательно, что по многим показателям реализации нацпроектов наш город опережает общероссийские результаты».

Значительные средства направлены на образование — более 157 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на ремонт школ, обновление материально-технической базы и повышение заработных плат педагогов. Вдвое увеличены выплаты ветеранам к 80-летию Победы — теперь они составляют 15 и 10 тысяч рублей в зависимости от категории получателя. Впервые введены ежегодные выплаты ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Особое внимание уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей — на эти цели выделено 16,6 миллиардов рублей. Помощь семьям с детьми выросла на 15,7%, составив 13,5 миллиардов.

В сфере здравоохранения расходы превысили 68 миллиардов рублей. Закупка современного медицинского оборудования увеличилась на 70%, достигнув 3,1 миллиарда. Значительные средства направлены на строительство новых объектов — общий объём инвестиций составил 7,6 миллиардов.

«Наша стратегическая цель — достичь к 2030 году бюджетных доходов в 2 триллиона рублей, — подчеркнул Александр Беглов. — Каждое бюджетное решение должно работать на повышение качества жизни петербуржцев».

Экономическая политика города демонстрирует сбалансированный подход, сочетающий социальную поддержку населения с инвестициями в ключевые отрасли. По словам губернатора, такая модель позволит Петербургу сохранить лидирующие позиции в социально-экономическом развитии страны.