Сокровища буддийской культуры: в Петербурге представят уникальную выставку к юбилею дацана

В Санкт-Петербурге готовится масштабная выставка, приуроченная к 110-летию освящения первого в Европе буддийского храма — дацана Гунзэчойнэй. Экспозиция под названием «Источник Святого Учения» объединит более двухсот пятидесяти редких экспонатов, многие из которых покажут широкой публике впервые.

Посетители увидят молитвенные барабаны, старинные алтарные предметы, модели храмов, традиционный калмыцкий костюм, бронзовую курильницу и уникальные архивные фотографии. Эти артефакты предоставлены не только фондами Этнографического музея, но и дацаном Гунзэчойнэй, Фондом развития буддийской культуры, Институтом восточных рукописей РАН, Музеем истории религии и другими хранилищами Петербурга и Бурятии.

Дацан Гунзэчойнэй, возведённый в 1909–1915 годах, долгое время оставался самым северным буддийским храмом в мире. Его создание стало важным событием не только для верующих, но и для истории архитектуры, символизируя культурный обмен между Востоком и Западом.

Центральное место на выставке займёт наследие Агвана Доржиева — выдающегося бурятского учёного, религиозного и политического деятеля, основателя петербургского дацана. Среди экспонатов — драгоценные дары, преподнесённые им императорской семье в 1913 году от имени Далай-ламы XIII в честь 300-летия дома Романовых. Гости выставки смогут рассмотреть парадное убранство «царского коня», доспехи тибетского воина, ритуальные предметы и даже воссозданный костюм самого Доржиева.

Экспозиция будет работать в Этнографическом музее с 10 июля 2025 года по 23 марта 2026 года. Это редкая возможность познакомиться с духовным наследием буддизма и историей одного из самых необычных храмов России.