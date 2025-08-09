Сколько стоит проезд в метро Петербурга 2025

Петербург дорожает: новые тарифы на общественный транспорт. Сколько стоит проезд в метро и в другом общественном транспорте Петербурга 2025.

С 8 августа 2025 года в Санкт-Петербурге подорожал проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах. Решение об увеличении тарифов принял городской комитет по ценам, о чем сообщили на официальном портале администрации.

Теперь разовый билет в метрополитене будет стоить 86 рублей, хотя раньше пассажиры платили 81 рубль.

Поездки на наземном транспорте подорожали до 80 рублей.

Для тех, кто пользуется «Подорожником» или «Единой картой петербуржца», цена стала единой на все виды транспорта (метро, трамвай, автобус, троллейбус) — 60 рублей за одну поездку.

Ранее владельцы этих карт могли сэкономить, заплатив 56 рублей в метро и 51 рубль в автобусе или троллейбусе.

Действует и пересадочный тариф (трамвай, троллейбус, автобус): если уложиться в 60 минут, первая поездка обойдется в 60 рублей, вторая — в 13, а третья и последующие будут бесплатными.

Месячные проездные. Сколько стоит проезд в метро и в другом общественном транспорте Петербурга 2025.

Месячный проездной для всех видов транспорта теперь стоит 4 489 рублей вместо прежних 4 215.

Студенты будут платить за аналогичный билет 1 599 рублей, что на 98 рублей больше, чем раньше.

Льготный именной проездной сохранил прежнюю цену — 797 рублей.

Это уже второе подорожание за год: в январе стоимость проезда выросла на 15%.

Для сравнения, в Москве разовая поездка по «Тройке» стоит 67 рублей, а безлимитный проездной на месяц — 3 160 рублей.

