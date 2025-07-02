Сколько на самом деле зарабатывают жители Петербурга: свежие данные

Новые цифры от Петростата раскрывают уровень доходов в северной столице. Согласно отчету, средняя заработная плата петербуржцев в апреле 2025 года достигла 117 690 рублей. Эти данные учитывают все организации, включая малый бизнес.

Примечательно, что реальные доходы граждан (с поправкой на инфляцию) показали небольшое снижение – на 1,2% по сравнению с мартом. Однако в годовом исчислении наблюдается рост покупательной способности – плюс 3% к апрелю 2024 года.

Лидерами по уровню оплаты труда стали специалисты горнодобывающей отрасли, чьи средние заработки составили впечатляющие 285 тысяч рублей – на 15,8% больше, чем год назад. Вторую строчку рейтинга заняла сфера IT и телекоммуникаций с доходом 207,7 тысячи рублей и ростом на 19%. Замыкают тройку лидеров работники авиационной и космической промышленности (195,9 тысячи рублей) и сотрудники морского транспорта (195 тысяч рублей).

Важно понимать, что номинальная зарплата отражает только сумму начислений до вычета налогов и без учета изменения цен. Эти данные позволяют сравнить свой доход со среднестатистическими показателями по городу и оценить положение в различных отраслях экономики.

Санкт-Петербург: на самом деле