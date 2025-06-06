«Сказка о рыбаке и рыбке» возвращается на петербургскую сцену в новом балетном воплощении

Спустя более 40 лет на балетную сцену Петербурга возвращается постановка по мотивам пушкинской «Сказки о рыбаке и рыбке». Этот спектакль — не просто реконструкция, а настоящее возрождение традиций русского театрального искусства, где каждая деталь — от костюмов до музыки — создаёт волшебную атмосферу.

6 и 7 июня 2025 года, на сцене БКЗ «Октябрьский», при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив, будет представлена реконструкция практически утраченного уникального балетного спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке», который стоял в ряду таких знаменитых и популярных сказочных балетов, как «Золушка», «Щелкунчик», «Конек-горбунок», «Спящая красавица», «Жар-птица». Реконструкцией спектакля занимается Фонд поддержки русского искусства и православной культуры «Общество возрождения художественной Руси 1915».

Хореография балета была создана мэтром петербургской классической школы Ириной Сафоновой, одной из последних учениц легендарной Агриппины Вагановой, одноклассницей Юрия Григоровича. В следующем году балетный мир будет отмечать 100-летие со дня ее рождения. Музыка к спектаклю написана специально для оркестра русских народных инструментов композитором Владимиром Бояшовым, автором множества сочинений для русского оркестра. Над реконструкцией балета работал известный балетмейстер-постановщик, заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.

Опираясь на опыт и традиции русской классической школы, Ирина Сафонова, создавшая девять детских балетов, в своих постановках сохраняла чистоту танца и одновременно стремилась к развитию новой хореографии. Но суть феномена русского балета не только в хореографии, заложенной Петипа, но и в музыке русских композиторов, которые не в меньшей степени прославили наш балет.

Ученик Дмитрия Шостаковича композитор Владимир Бояшов, 90-летие со дня рождения которого отмечается в этом году, в 80-х годах ХХ столетия создал удивительной красоты музыку на тему «Сказки о рыбаке и рыбке». Баянист-виртуоз, солист Андреевского оркестра, автор множества сочинений для русского оркестра, в том числе известной сюиты «Конек-Горбунок», он решил написать балет не для симфонического, как принято, а для оркестра русских инструментов, ведь именно звучание балалаек, домр, гуслей очень образно передает колорит и душу русской сказки. В день премьеры реконструкции балета зрители, как и 40 лет назад, услышат музыку Бояшова в исполнении Государственного академического русского оркестра им. В.В. Андреева.

Блестящие танцовщики, занятые в реконструкции балета, делают этот спектакль фаворитом среди хореографических сказок. Партию Старика исполнит премьер Мариинского театра, заслуженный артист России Игорь Колб, партию индийского гостя – народный артист России, легендарный Фарух Рузиматов, в роли могучего Океана выступит Филипп Пархачев, роль Золотой рыбки исполнит Олеся Гапиенко, а яркий гротескный образ Старухи в исполнении Евгении Штаневой добавит волшебной балетной истории юмора и характерности.

Специально для этого балета художественные мастерские «Возрождение» совместно с «Академией музыки» создали роскошные костюмы по эскизам российского живописца, ректора Российской академии живописи, ваяния и зодчества, академика РАХ, народного художника России Ивана Глазунова-Бенуа и Ольги Глазуновой.

Народный артист России Фарух Рузиматов, Заслуженный артист России Игорь Колб.

Эскизы костюмов: народный художник России Иван Глазунов-Бенуа, Ольга Глазунова.

Балетмейстер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Николай Андросов.

Государственный академический русский оркестр им. В.В. Андреева, художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России Д. Хохлов.