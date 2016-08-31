Главный морской храм России
Кронштадт 2024 – самостоятельная поездка из Санкт-Петербурга
Кронштадт поистине уникальный город-порт, который сыграл немаловажную роль в судьбе России.
Здание Ольгиного Павильона
Ольгин павильон в Петергофе 2024
Вот и пройден мост, который соединяет Ольгин и Царицын острова. Ольгин павильон расположен на соседнем
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Выборг 2024 – самостоятельная поездка из Санкт-Петербурга
Выборг – совершенно особенный город для России. У него своя необычная средневековая история, переходящая
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Фаберже Музей Санкт-Петербург 2024 — яйца Фаберже
Музей Фаберже — это музей, который набирает все большую популярность среди гостей и жителей города.
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Царицын павильон в Петергофе 2024
В Петергофе на Ольгином пруду располагается Царицын павильон — подарок Александре Федоровне от
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Фестиваль тюльпанов 2024 в Санкт-Петербурге на Елагином острове
В 2024 году весенний музыкально-флористический праздник «Фестиваль тюльпанов» будет представлен в обновленном
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Невский проспект в Санкт-Петербурге 2024: Фотографии
Невский проспект. Вы хотите знать, как одеты люди, гуляющие по Невскому проспекту Санкт-Петербурга?
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Парк Монрепо в Выборге
Удивительный и спокойный одновременно парк Монрепо привлекает к себе уже несколько сотен лет.
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О, да! Еда! 2024 — летний гастрономический фестиваль в Санкт-Петербурге
В очередной раз в Санкт-Петербурге состоялся ежегодный летний гастрономический фестиваль «О, да!
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Царское село Екатерининский Дворец 2024 – самостоятельная поездка
Царское село: Большой Екатерининский дворец начали строить по приказу Екатерины I в 1717 году.
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Петергоф 2024 – самостоятельная поездка
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно посетить неповторимый по красоте и роскоши, признанный
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Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге 2024-2025
Рождественская ярмарка в Санкт-Петербурге — праздничное новогоднее событие, которое ждут целый год.
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Дворец Меншикова в Санкт-Петербурге 2024
Чтобы по-настоящему почувствовать эпоху Петра Первого, посетите дворец Александра Даниловича Меншикова
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Русский музей 2024 — где вход, как пройти, залы, картины
Наверное Русский музей следует поставить одним из главных пунктов в списке посещения достопримечательностей
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Цветет сакура в Ботаническом саду Петербурга
С конца апреля каждого года петербуржцы и гости города интересуются, зацвела ли сакура в Ботаническом
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Царскосельский лицей Пушкина 2024: первый выпуск, ученики, класс, комната Александра Пушкина, билеты и экскурсия
Царскосельский Лицей. Если вы приехали в Пушкин (Царское село) с желанием посетить Екатерининский дворец
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