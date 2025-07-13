Симфония летнего вечера: классика под открытым небом

В тенистых аллеях Летнего сада 12 июля раздавались волшебные звуки классической музыки. В рамках фестиваля «Классика в Летнем саду» пять лучших симфонических коллективов города представили программу из произведений великих композиторов.

Среди участников были Концертный оркестр Санкт-Петербургской консерватории и оркестр Академической Капеллы. В их исполнении прозвучали бессмертные творения Вивальди, Моцарта и Грига, а также популярные мелодии из кинофильмов в джазовой обработке. Особую атмосферу создавало выступление оркестра МЧС, который встречал гостей у входа в сад.

Генеральный директор Русского музея Алла Манилова подчеркнула историческую значимость события: «Музыка в Летнем саду – это возвращение к истокам. Еще Петр I, создавая этот сад всего через год после основания Петербурга, мечтал о подобных культурных мероприятиях».

Фестиваль продолжался весь день – последние аккорды прозвучали около 21:30. Для гостей мероприятия организаторы подготовили приятный бонус: обладатели билетов могли бесплатно посетить Михайловский замок, где их ждали роскошные парадные залы и выставка акварелей Василия Садовникова – знаменитого художника пушкинской эпохи.

Это уже второй подобный фестиваль, и судя по количеству зрителей, он прочно вошел в культурную жизнь Северной столицы. Соединение прекрасной музыки, исторического ландшафта и летнего вечера создало неповторимую атмосферу, которую смогли оценить тысячи петербуржцев и гостей города.