Шедевры оперной классики вновь зазвучат под открытым небом

XIV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем» откроется 12 июля в 17:00 в Юсуповском саду. В этот вечер будет представлена одна из самых популярных опер Джакомо Пуччини – «Мадам Баттерфляй». Главную партию исполнит солистка театра «Зазеркалье» Ольга Черемных, партию Пинкертона – солист театра «Зазеркалье» и приглашённый солист Мариинского театра Роман Арндт. Музыка Джакомо Пуччини прозвучит в исполнении оркестра «Северная симфония» Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина под управлением Фабио Мастранджело. Режиссёр-постановщик – Дмитрий Белянушкин. Художник-постановщик – Юлия Гольцова. Балетмейстер – Ирина Ляховская.

Фестиваль продолжится 16 июля оперой Рихарда Штрауса «Саломея». Постановка будет представлена Симфоническим оркестром Санкт-Петербурга под управлением народного артиста России Сергея Стадлера на новой для фестиваля площадке – на Пионерской площади перед зданием ТЮЗа. Солисты: Жанна Домбровская, Андрей Попов, Артём Мелихов, Наталья Евстафьева, Екатерина Крапивина, Александр Кузнецов. Режиссёр-постановщик – Виктор Высоцкий, художник-постановщик – Юлия Гольцова, балетмейстер – Константин Чувашев. Начало в 19:00.

20 июля на Парадном плацу Екатерининского дворца в Царском Селе состоится показ оперы «Чёрное домино» Даниэля Обера. Французская музыкальная комедия, написанная на либретто мастера театральной интриги Эжена Скриба, будет исполнена на русском языке. Солисты: Назия Аминева, Анна Викулина, Павел Шнипов, Тигрий Бажакин, Цветана Омельчук. За дирижёрским пультом симфонического оркестра «Северная симфония» – маэстро Фабио Мастранджело. Режиссёр-постановщик – Аркадий Гевондов, художник-постановщик – Юлия Гольцова, балетмейстер – Сергей Нарышев. Начало в 17:00.

Программу фестиваля завершит опера Модеста Мусоргского «Хованщина». Показ состоится 24 июля в 19:30 на Соборной площади Петропавловской крепости. Постановка будет реализована в формате digital opera – оперы цифровой эпохи с использованием мультимедийных средств. Режиссёр-постановщик – народный артист России Юрий Лаптев. Художник-постановщик – Юлия Гольцова. Балетмейстер – Константин Чувашев. Исполнители: Михаил Колелишвили, Сергей Семишкур, Август Амонов, Андрей Зорин, Виталий Янковский, Олеся Петрова, Александр Безруков, оркестр «Северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело, Концертный хор Санкт-Петербурга (художественный руководитель – заслуженный артист России Владимир Беглецов).

Вход на все спектакли – свободный.