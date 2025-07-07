Шедевры архитектурной мысли: уникальная выставка в Петропавловской крепости

В преддверии Дня архитектора в Инженерном доме Петропавловской крепости открылась масштабная экспозиция, посвященная истории градостроительства. На выставке представлены редкие проекты знаменитых зодчих, создававших облик Северной столицы на протяжении трех столетий.

Экспозиция начинается с эпохи барокко, где центральное место занимают работы Франческо Растрелли – создателя павильона Эрмитаж в Царском Селе и Среднерогатского путевого дворца. Период классицизма представлен чертежами Джакомо Кваренги, Андреяна Захарова, Андрея Воронихина и Карла Росси. Особый интерес вызывает проект Бельведера в Петергофе авторства Андрея Штакеншнейдера – яркого представителя эклектики.

Посетители могут проследить, как менялись архитектурные стили с течением времени. Эпоха модерна показана через проект торгового дома «Эсдерс и Схефальс» Константина де Рошефора и Вацлава Липского, а также первоначальный вариант Сытного рынка Мариана Лялевича и Мариана Перетятковича. Начало XX века представлено работами Александра Белогруда, Ивана Фомина и других мастеров ретроспективного направления.

Отдельный раздел посвящен советскому периоду. Здесь можно увидеть конструктивистские проекты Александра Гегелло, Николая Демкова и группы архитекторов, создавших знаменитую фабрику-кухню. Неоклассические традиции 1930-1950-х годов иллюстрируют работы Ноя Троцкого, Евгения Левинсона и Игоря Фомина. Завершают экспозицию проекты советских модернистов и постмодернистов – Сергея Евдокимова, Николая Баранова, Валентина Сохина и Сергея Шмакова.

Выставка «Архитектурные образы города» предлагает уникальную возможность увидеть, как создавались знаковые здания Петербурга. Экспозиция будет открыта для посетителей до 22 июля 2025 года, позволяя всем желающим познакомиться с богатым наследием петербургской архитектурной школы.