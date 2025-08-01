Северная столица лидирует в промышленном развитии страны

Санкт-Петербург подтвердил статус одного из главных промышленных центров России, заняв второе место в национальном рейтинге «новой индустриализации» по версии агентства АКРА. Аналитики оценивали вклад регионов в развитие обрабатывающих производств за последние четыре года, и Северная столица уступила только Москве, продемонстрировав впечатляющие темпы роста.

Цифры говорят сами за себя: в первом полугодии 2025 года индекс промышленного производства составил 108% к аналогичному периоду прошлого года, а в обрабатывающих отраслях достиг 110,1%. Особенно важно, что такой рост достигнут на фоне уже высоких результатов предыдущего года.

Промышленность стала основным источником пополнения бюджета – более 50% налоговых поступлений города обеспечивают именно промышленные предприятия. За первые шесть месяцев 2025 года они перечислили в бюджетную систему свыше 1,1 триллиона рублей.

Ключевыми драйверами роста стали машиностроение и радиоэлектроника, тесно связанные с производством беспилотных летательных аппаратов и комплектующих. Выпуск продукции в этом сегменте увеличился на 30%, а объем отгрузок радиоэлектронной промышленности вырос в полтора раза, превысив 230 миллиардов рублей. Не отстает и общее машиностроение: оборот sector вырос на 10%, а объем отгруженной продукции – на 30%. Традиционно сильные позиции сохраняет судостроение – 153,8 миллиарда рублей отгрузки за полугодие, что на треть больше показателей 2024 года.

«Петербургская промышленность демонстрирует устойчивый рост благодаря комплексной поддержке, – отметил председатель Комитета по промышленной политике Александр Ситов. – Фонд развития промышленности города с капитализацией 13 миллиардов рублей, дополнительные 700 гектаров промышленных земель и расширение Особой экономической зоны создают благоприятные условия для бизнеса».

В 2024 году промышленные предприятия города отгрузили продукции на 5,6 триллиона рублей – на треть больше, чем годом ранее. Инвестиции в обрабатывающие производства увеличились на 20%, достигнув 137,6 миллиарда рублей. Всего же промышленный сектор вложил в развитие 258 миллиардов рублей, причем наиболее активными инвесторами стали предприятия металлургии, энергомашиностроения и фармацевтики.

Сегодня в Петербурге работает более 850 крупных и средних промышленных предприятий и около 27,7 тысяч малых производств, где заняты свыше 420 тысяч специалистов. 90% из них относятся к обрабатывающим производствам, выпускающим высокотехнологичную продукцию, зачастую не имеющую аналогов в мире.

Важным достижением последних лет стало сокращение зависимости от импорта – по многим позициям город не только обеспечил собственные нужды, но и начал завоевывать внешние рынки. Общероссийский рост промышленного производства за четыре года составил 27%, что почти вдвое превышает показатели 2016-2019 годов, и Санкт-Петербург вносит в этот результат значительный вклад.