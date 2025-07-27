Серебряный призёр туристического рейтинга: Петербург покоряет гостей

Санкт-Петербург подтвердил статус одного из самых востребованных направлений для путешествий по России, заняв вторую строчку в рейтинге популярности за июль 2025 года. Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, на долю города приходится 16,4% всех бронирований, что всего на 0,7% меньше показателя Москвы.

Интересно, что спрос на поездки в российскую столицу за год снизился на 10%, тогда как Калининград, напротив, продемонстрировал впечатляющий рост – интерес туристов к этому городу увеличился на 20%. Тройку лидеров замкнул Адлер с 4,1% бронирований.

Среди других городов, привлекающих путешественников, выделяются Казань (4%), Нижний Новгород (2,8%) и Екатеринбург (2,6%). Замыкают десятку популярных направлений Краснодар (2%), Сочи (1,9%) и Ростов-на-Дону (1,8%). Эти данные свидетельствуют о том, что россияне активно исследуют не только традиционные туристические центры, но и открывают для себя новые интересные места по всей стране.

Санкт-Петербург продолжает оставаться культурной жемчужиной России, ежегодно привлекающей миллионы гостей своими дворцами, музеями и неповторимой атмосферой северной столицы.