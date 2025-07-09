«Серебряное ожерелье России» открывает новые горизонты для путешественников

В России начал работу официальный портал масштабного туристического проекта «Серебряное ожерелье России». Этот ресурс, доступный на русском и английском языках, станет настоящей находкой для тех, кто планирует путешествия по северо-западным регионам нашей страны. На сайте собрана исчерпывающая информация о 11 субъектах СЗФО, входящих в этот уникальный маршрут.

Новый портал предлагает путешественникам целый ряд полезных сервисов. Здесь можно найти детальные карты регионов с продуманными туристическими маршрутами, контакты проверенных туроператоров, рекомендации по размещению и питанию. Особое внимание уделяется анонсам уникальных событий и мероприятий, которые помогут туристам глубже познакомиться с культурой и традициями северо-западных земель.

Майя Ломидзе, руководитель проектного офиса инициативы, подчеркивает, что созданный ресурс — это не просто визитка проекта, а полноценный навигатор для современных путешественников. По ее словам, сайт станет важным источником достоверной информации не только для туристов, но и для журналистов, представителей власти и турбизнеса.

История «Серебряного ожерелья» началась в 2012 году по инициативе президента страны. Этот маршрут объединяет более 1300 уникальных направлений, включая древние города, архитектурные памятники, природные заповедники и объекты всемирного наследия ЮНЕСКО. Особую ценность представляют сохранившиеся здесь традиции местных народов и аутентичная атмосфера старинных поселений.

В 2025 году почетный статус столицы проекта получит Тихвин. Как отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, этот город стал символом гармоничного сочетания духовных традиций, богатого культурного наследия и воинской славы России. Такое признание открывает новые перспективы для развития туристического потенциала всего региона.