Семьям с детьми предложат миллионный налоговый вычет на сбережения

Минфин России подготовил поправки в Налоговый кодекс, которые существенно расширят поддержку семей с детьми. Согласно новым положениям, максимальный налоговый вычет на долгосрочные сбережения для таких семей увеличится до 1 млн рублей.

Инициатива коснётся родителей, чьи дети не достигли 18 лет либо обучаются очно в вузе (до 24 лет). На данный момент каждый из родителей может получить вычет в размере 400 тыс. рублей, но после принятия поправок эта сумма вырастет до 500 тыс. рублей на человека. Таким образом, при наличии обоих родителей общий вычет на семью составит 1 млн рублей.

Новые меры поддержки распространятся на различные формы долгосрочных накоплений:

— негосударственное пенсионное обеспечение

— программы страхования жизни

— инвестиции на фондовом рынке

При этом вкладываться можно как в своё будущее, так и в благополучие членов семьи.

Программа долгосрочных сбережений, запущенная в 2024 году, уже включает меры господдержки. Одна из них — софинансирование взносов граждан до 36 тыс. рублей ежегодно в течение трёх лет.

Интересно, что эта инициатива совпадает с изменением демографических тенденций. Согласно статистике, петербуржцы стали создавать семьи в более молодом возрасте — средний показатель снизился на 3 года. Только за первое полугодие 2025 года в городе зарегистрировали 21 тыс. браков.

Эксперты отмечают, что увеличение налоговых вычетов может стать дополнительным стимулом для молодых семей заниматься финансовым планированием и создавать «подушку безопасности» для детей. Законопроект уже направлен на рассмотрение в правительство РФ.