Семьсот килограммов счастья: Петропавловская крепость готовит рекордный сюрприз для гостей

В самом сердце Санкт-Петербурга готовятся к встрече весны с поистине имперским размахом. Два февральских дня, 21 и 22 числа, стены Петропавловской крепости станут декорациями для грандиозного фестиваля «Сударыня Масленица, 26», который обещает превратить проводы зимы в незабываемое приключение для горожан и туристов. Организаторы задумали не просто традиционное гулянье, а настоящий город впечатлений, где каждый сможет проложить свой собственный маршрут среди музыки, театра и современных арт-объектов. Откроет праздник красочное театрализованное шествие, которое стартует прямо от главных ворот крепости, задавая тон двум дням безудержного веселья.

На главной сцене сменять друг друга будут кавер-группы, творческие коллективы и диджеи, а всё уличное пространство заполнится удивительными инсталляциями. Огромные фигуры из соломы, изображающие персонажей любимых русских сказок, станут не просто фотозонами, а частью живого театрального действа. Гости смогут примерить наряды сударей и сударынь в специальных фотозонах и поучаствовать в забавных конкурсах. Для самых юных посетителей Нарышкин бастион превратится в сказочный городок с интерактивными играми, мастер-классами и своей особой детской программой. Здесь же расположится «Домик добра» – благотворительная лавка, где, сделав пожертвование в пользу фонда «Доброделы», можно будет выбрать памятный сувенир.

Но главное чудо, которое с нетерпением будут ждать все гости, – это, без сомнения, гастрономический шедевр. Мастера известной сети ресторанов русской кухни готовят небывалое угощение: гигантский розовый блинный пирог весом около 700 килограммов. Вдохновение для этого кулинарного подвига создатели черпали в старинных русских традициях и исторических мотивах, связанных с эпохой Александра Пушкина и легендарными рецептами его няни, Арины Родионовны. Попробовать необычный пирог и прикоснуться к истории смогут все желающие. Завершится двухдневный праздник грандиозным световым театрализованным шоу на набережной Кронверкского пролива, которое станет красивой точкой в проводах зимы и яркой встречей долгожданной весны. Вход на все мероприятия свободный, и организаторы ждут гостей старше шести лет, чтобы каждый унес с собой частичку праздничного тепла.