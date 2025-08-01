Семейная ипотека: северная столица среди лидеров по размеру первоначального взноса

Согласно последним исследованиям аналитического центра М2, Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались в числе регионов с самыми высокими требованиями к первоначальному взносу по семейной ипотечной программе. К августу 2025 года ситуация на рынке жилищного кредитования показывает значительную региональную дифференциацию.

В Северной столице средний размер первоначального платежа достигает 3 миллионов рублей, в то время как в соседней Ленинградской области этот показатель составляет 2,4 миллиона. Для сравнения, в Москве будущим домовладельцам необходимо располагать суммой в 5 миллионов рублей, а в Подмосковье — 3 миллиона. На противоположном конце рейтинга находятся Волгоградская и Ростовская области, где достаточно внести 1,7 миллиона рублей.

Эксперты отмечают положительную тенденцию снижения среднего размера первоначального взноса по стране — с 34% от стоимости жилья во второй половине 2024 года до 28% в первом полугодии 2025 года. В денежном выражении это означает уменьшение с 3,2 до 2,3 миллиона рублей.

Что касается максимальных сумм кредитования, то в большинстве регионов России действует лимит в 6 миллионов рублей. Однако для Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ленинградской области установлен повышенный порог — до 12 миллионов рублей. Средний размер ипотечного кредита по стране составляет 5,3 миллиона рублей, при этом в столице он достигает 9,6 миллиона, в Московской области — 7,6 миллиона, в Петербурге — 6,9 миллиона, а в Ленобласти — 6,3 миллиона рублей.

Семейная ипотека продолжает доминировать среди льготных программ, занимая 90% рынка. Программа доступна семьям с детьми до шести лет или ребёнком-инвалидом. Дополнительные возможности предоставляются семьям с двумя детьми — они могут приобрести жильё в малых городах или в 35 регионах с низким уровнем строительства.

По данным «Дом.РФ», в первом полугодии 2025 года объём выданных семейных ипотечных кредитов вырос на 9% в денежном выражении и на 11% в количественном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Географически лидируют Москва (10,5% от общего числа), Краснодарский край (8,5%), Санкт-Петербург (6,4%), Башкортостан (5,1%) и Татарстан (4,6%).

На фоне общего снижения объёмов продаж новостроек на 26% (до 10,4 млн м²) по сравнению с прошлым годом, доля ипотечных сделок сократилась с 76% до 63%, что отражает изменение рыночной конъюнктуры и покупательской способности населения.