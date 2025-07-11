Семейная ипотека с пропиской: какие изменения готовит государство

Российские власти рассматривают новые требования для участников программы семейной ипотеки — обязательную регистрацию в купленном жилье. Согласно предложениям, поступившим от Совета Федерации в Минфин, заёмщикам потребуется в течение 180 дней после покупки квартиры оформить в ней постоянную регистрацию и ежегодно подтверждать своё проживание в течение пяти лет.

Зачем нужны изменения

Основная цель нововведений — предотвратить использование льготной программы в инвестиционных целях. По данным за 2024 год, более 40% жилья, приобретённого по семейной ипотеке в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, куплено жителями других регионов. При этом более половины всех льготных кредитов приходится на эти четыре субъекта.

«Государственные льготы должны помогать семьям улучшать жилищные условия, а не становиться инструментом пассивного дохода», — отмечают в Минфине. Замминистра финансов Иван Чебесков подчеркнул, что ведомство поддерживает идею привязки программы к месту регистрации заёмщиков.

Реакция рынка и общества

Мнения о предлагаемых мерах разделились:

— Сторонники считают, что это поможет развитию регионов и справедливому распределению бюджетных средств;

— Противники опасаются ограничения мобильности граждан и роста бюрократии;

— Застройщики отмечают, что иногородние покупатели составляют значительную часть спроса — до 35-38% в некоторых проектах.

Эксперты прогнозируют, что при введении ограничений рынок новостроек может потерять 20-25% покупателей, особенно в городах-миллионниках.

Когда ждать изменений

Если правительство одобрит инициативу, новые правила могут вступить в силу уже в первом квартале 2026 года. Параллельно рассматриваются меры по модернизации самой программы, так как текущие параметры не всегда позволяют семьям приобретать жильё, достаточное для рождения следующих детей.

Пока же семейная ипотека остаётся самым популярным льготным продуктом: только в Петербурге за первое полугодие 2025 года по ней выдали 9,28 тыс. кредитов на 71 млрд рублей.