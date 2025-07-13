Семейная ипотека с привязкой к региону: что ждёт заёмщиков с 2026 года

С начала 2026 года в России может вступить в силу новое правило оформления семейной ипотеки – кредиты будут выдаваться только в регионе регистрации заёмщиков. Об этом заявил председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Инициатива, предложенная спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, призвана сократить перекос в распределении льготных кредитов – более половины из них сейчас приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

Новые ограничения существенно осложнят жизнь тем, кто планировал переезд в другой регион с покупкой жилья по госпрограмме. Особенно болезненно это скажется на жителях столицы, которые часто выбирают более доступное жильё в области. По мнению экономиста Владимира Чернова, в первую очередь пострадают молодые семьи, переезжающие в крупные города в поисках работы и лучших условий жизни.

Эксперты не ожидают возражений со стороны Центробанка, так как нововведение не затронет вопросы финансовой стабильности. Однако оно может привести к сокращению бюджетных расходов – сегодня государство софинансирует примерно каждый третий ипотечный кредит. На фоне дефицита бюджета в 3,7 триллиона рублей такая оптимизация выглядит логичным шагом.

Как отмечает Матвиенко, ограничение призвано снизить нагрузку на столичные рынки недвижимости и более равномерно распределить льготное кредитование между регионами. При этом остаётся открытым вопрос, как новая мера скажется на внутренней миграции и доступности жилья для тех, кто вынужден менять место жительства в поисках работы.

Если законопроект будет принят, россиянам придётся пересматривать свои планы на приобретение жилья, а регионам – готовиться к перераспределению потока заёмщиков. Это может изменить расстановку сил на рынке недвижимости уже в ближайшие годы.