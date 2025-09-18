Секрет притяжения: что заставляет туристов влюбляться в Петербург

Петербург продолжает манить путешественников своим неповторимым обаянием. Знаменитые достопримечательности, величественные разводные мосты, уникальная архитектура и особая атмосфера — все это создает образ города, который невозможно забыть. Но главное богатство Северной столицы — это люди, чьими усилиями создается сервис высочайшего уровня и та самая волшебная атмосфера гостеприимства.

Ежегодная премия «(От)Личный Петербург» представляет собой уникальный путеводитель по новой туристской географии города. Этот проект объединяет лучшие места, самые интересные события и увлекательные маршруты, которые стоит рекомендовать гостям Петербурга. В номинации «Событие» собраны наиболее яркие мероприятия сезона, которые обязательно стоит посетить. Среди них — фестиваль духовых оркестров, выставка «Великий Карл», экспозиция «Виктор Цой. Легенда» и многие другие культурные мероприятия.

Особого внимания заслуживает номинация «Авторские туры и экскурсии», где представлены тематические прогулки по городу от профессиональных гидов и туроператоров. Многие из этих маршрутов уже успели полюбиться гостям и жителям города благодаря своему нестандартному подходу и глубокому погружению в историю и культуру Петербурга.

Голосование за лучшие проекты продлится до 24 сентября, и у каждого есть возможность стать соавтором уникального путеводителя, который поможет будущим гостям города открыть для себя настоящий Петербург — город с богатой историей, живой культурой и неповторимой атмосферой.