Санкт-Петербургская ОЭЗ демонстрирует впечатляющие результаты

По данным ежегодного отчета Минэкономразвития, особая экономическая зона Северной столицы подтвердила статус одного из самых эффективных инвестиционных площадок страны. В рейтинге технико-внедренческих ОЭЗ петербургская зона заняла второе место с показателем эффективности 93%, что значительно превышает установленный минимальный порог в 80%.

За 19 лет работы резиденты зоны вложили в развитие проектов 135 миллиардов рублей, создав около 8 тысяч рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 29 миллиардов рублей. Как отметил губернатор Александр Беглов, такие показатели вносят существенный вклад в реализацию стратегии технологического лидерства России.

В 2024 году общая эффективность всех российских ОЭЗ составила 90%. При оценке учитывались 25 количественных показателей и шесть ключевых параметров, включая вклад в национальные цели развития. Особое внимание уделялось результативности резидентов, рентабельности бюджетных инвестиций и качеству управления.

«Особые экономические зоны доказали свою эффективность как инструмент поддержки бизнеса, – подчеркнул заместитель министра экономического развития Святослав Сорокин. – В прошлом году объем частных инвестиций превысил 1,2 триллиона рублей, что в два раза больше показателя 2023 года. Было создано более 25 тысяч новых рабочих мест».

Значительный рост продемонстрировали затраты на научные исследования – 35 миллиардов рублей, что на 60% больше предыдущего периода. При этом 94% этих инвестиций пришлось на резидентов технико-внедренческих зон.

Санкт-Петербург стал первым регионом, получившим из федерального бюджета 2,4 миллиарда рублей на компенсацию затрат по строительству инфраструктуры ОЭЗ. Сейчас ведется активное развитие новых площадок «Парнас» и «Шушары».

На сегодня в петербургской ОЭЗ зарегистрировано 69 компаний с общим объемом инвестиций 238,2 миллиарда рублей. Зона располагается на четырех площадках общей площадью около 337 гектаров и будет действовать до 2054 года, продолжая способствовать технологическому развитию региона и страны.