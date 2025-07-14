Санкт-Петербург запускает уникальный «Курортный чекап» для здоровья и отдыха

В Северной столице готовится к запуску инновационный туристический продукт, сочетающий медицинское обследование с культурным отдыхом. Проект под названием «Курортный чекап» станет новым словом в сфере медицинского туризма, предлагая гостям города комплекс услуг: от диагностики организма до экскурсий по знаковым местам Петербурга.

Инициатива была представлена на круглом столе, организованном Санкт-Петербургским агентством медицинского туризма. В обсуждении участвовали представители клиник, отелей, туроператоров и турагентств. Участники договорились о разработке единого стандарта для нового турпродукта, включающего медицинские услуги, проживание, транспортное обслуживание и культурную программу.

«Создание «Курортного чекапа» — это возможность объединить оздоровление и туризм, — отметил председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. — Такой формат позволит гостям города не только пройти обследование, но и познакомиться с культурным наследием Петербурга, делая поездку максимально полезной и насыщенной».

Эксперты выделили ключевые тренды медицинского туризма: растущий спрос на короткие оздоровительные программы, популярность профилактической медицины, сочетание медицинских и спа-услуг, а также индивидуальный подход к восстановлению здоровья. Особый интерес вызывает концепция «диагностики в отпуске», когда туристы могут совмещать отдых с заботой о здоровье.

Несмотря на существующие вызовы, такие как отсутствие единых стандартов и необходимость повышения информированности клиентов, участники рынка уверены в перспективах нового направления. Санкт-Петербург, где работают около 3000 медицинских организаций, обладает всеми возможностями для развития медицинского туризма, и «Курортный чекап» может стать одним из его ключевых предложений.

Этот проект не только привлечет внимание туристов, но и укрепит позиции города как центра здоровья и культурного отдыха.