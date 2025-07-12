Санкт-Петербург вошёл в тройку лидеров по открытию новых отелей

Северная столица заняла почётное третье место в рейтинге российских городов с наибольшим количеством новых гостиниц. Согласно данным исследования, за последние два года в Петербурге значительно увеличилось число предприятий гостиничного бизнеса. По этому показателю город уступает только Краснодарскому краю, где открылось более 2 тысяч новых объектов размещения, и Москве.

В целом по стране гостиничная отрасль демонстрирует активный рост — за отчётный период было зарегистрировано свыше 41,2 тысячи компаний, что на 3,6 тысячи больше, чем летом 2023 года. Как отмечают эксперты, такой всплеск связан с развитием внутреннего туризма и появлением новых форматов размещения. Глэмпинги, ещё недавно считавшиеся экзотикой, теперь составляют серьёзную конкуренцию традиционным отелям, причём иногда даже по цене.

Параллельно растёт и число туристических агентств — за два года их стало больше почти на 7%.

Петербург также отмечает увеличение спроса на проживание: бронирование отелей на летний сезон выросло на 28% по сравнению с прошлым годом. Это позволило городу занять второе место в стране по количеству летних броней. Кроме того в Северной столице набирают популярность специализированные отели — медицинские спа-комплексы, хилинг-отели и спортивные резорты, что отражает общемировой тренд на здоровый образ жизни.