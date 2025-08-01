Санкт-Петербург внедряет цифровые сервисы для поддержки бизнеса

В администрации города состоялось важное рабочее совещание с участием представителей Госкорпорации «Росатом». Основной темой обсуждения стали новые подходы к организации работы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, направленные на улучшение взаимодействия с предпринимательским сообществом.

«Росатом», являющийся инициатором программы «Бережливое производство», поделился опытом оптимизации рабочих процессов. В результате совместной работы было принято решение о внедрении специализированного консультационного сервиса для бизнеса в рамках проекта «Эффективный регион». Этот сервис поможет предпринимателям оперативно получать информацию о доступных мерах государственной поддержки.

В ближайшей перспективе планируется запуск интеллектуального чат-бота, который сможет автоматически обрабатывать запросы предпринимателей. Это нововведение позволит значительно сократить время ожидания ответов и упростит процедуру получения необходимой информации.

Стоит отметить, что программа «Эффективный регион» уже доказала свою результативность на примере Центра поддержки экспорта. Благодаря внедрению оптимизированных процедур, срок выдачи сертификатов происхождения товаров сократился в семь раз, что существенно облегчило работу экспортно-ориентированных компаний.

Эти инициативы демонстрируют готовность Санкт-Петербурга к созданию комфортной деловой среды и внедрению передовых цифровых решений для поддержки предпринимательской деятельности. Новые сервисы призваны сделать взаимодействие бизнеса и власти более прозрачным, быстрым и эффективным.