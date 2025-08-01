Санкт-Петербург в лидерах по финансовой осмотрительности граждан

За первые пять месяцев действия нового финансового сервиса жители Северной столицы продемонстрировали повышенное внимание к контролю своих кредитных обязательств. Согласно данным Объединённого кредитного бюро, петербуржцы подали 626 тысяч заявлений на установку самозапрета по кредитам, что вывело город на третье место в стране после Москвы и Подмосковья.

С момента запуска сервиса 1 марта 2025 года по всей России было зарегистрировано 13,76 миллиона обращений на установку ограничений и 730 тысяч заявок на их снятие. На текущий момент около 12,5 миллионов граждан страны воспользовались возможностью ограничить свою кредитную активность.

Аналитики отмечают интересную тенденцию – 90,9% заявителей выбирают полный запрет на оформление новых займов. Лишь незначительная часть граждан устанавливает частичные ограничения, например, только на дистанционное получение кредитов.

В Петербурге популярность сервиса проявилась сразу же после его введения. В первые дни работы системы 150 тысяч горожан воспользовались новой возможностью, что составило заметную долю от общероссийского показателя в 1,7 миллиона заявок.

Новый механизм финансовой защиты позволяет гражданам самостоятельно регулировать свою кредитную нагрузку. Информация об установленных запретах отражается в бюро кредитных историй и становится доступной для банков при рассмотрении заявок на займы.

Эксперты расценивают активное использование сервиса как признак роста финансовой грамотности населения и ответственного отношения к личному бюджету. Особенно показательно, что крупные города с высоким уровнем жизни демонстрируют наибольшую активность в использовании этого защитного механизма.