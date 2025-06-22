Санкт-Петербург станет удобнее для туристов благодаря умным технологиям

В преддверии туристического сезона 2026 года гостей Санкт-Петербурга ждёт приятный сюрприз – инновационная туристическая карта, созданная с применением передовых технологий искусственного интеллекта. Проект разрабатывается при поддержке Сбербанка и городских властей, чтобы сделать путешествия по Северной столице более комфортными, интересными и выгодными.

Инициатива была представлена в рамках Петербургского международного экономического форума, где представители Сбербанка, комитета по экономической политике и туристического ведомства подписали соглашение о совместной работе. Новая электронная карта объединит в себе множество полезных функций: от персональных рекомендаций до специальных предложений от партнёров.

Гости города смогут не только получать подсказки от нейросети GigaChat о самых увлекательных местах, но и строить оптимальные маршруты, экономя время и силы. Со временем функционал карты расширится – появятся скидки на транспорт, экскурсии, посещение музеев, проживание в отелях и питание в ресторанах.

По словам Евгения Панкевича, возглавляющего Комитет по развитию туризма, Санкт-Петербург продолжает оставаться одним из самых востребованных направлений. Только за первые месяцы этого года его посетили миллионы путешественников. Внедрение умной карты поможет сделать их пребывание ещё более приятным, а персонализированные советы искусственного интеллекта позволят каждому туристу открыть для себя город с новой стороны.

Кирилл Царёв из Сбербанка отметил, что проект направлен на то, чтобы гости могли глубже познакомиться с культурным наследием Петербурга и его окрестностей. Интеллектуальный помощник возьмёт на себя планирование маршрутов, освобождая время для ярких впечатлений. В будущем карта станет ещё более многофункциональной, помогая не только интересно проводить время, но и разумно тратить бюджет.

Алексей Зырянов подчеркнул, что Санкт-Петербург имеет богатый опыт в реализации подобных проектов, и город готов активно участвовать в создании удобного инструмента для туристов.

Этот шаг не только повысит уровень сервиса, но и усилит привлекательность Петербурга как туристического центра, способствуя увеличению числа гостей и их возвращению в будущем.

Петербург становится комфортнее: как развивается инклюзивный туризм в Северной столице