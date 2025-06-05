Санкт-Петербург станет новой площадкой для роста предпринимателей

17 июня 2025 года в рамках крупнейшего делового форума «Мой Бизнес Forum» состоится презентация проекта «Платформа роста» для малого и среднего бизнеса Северной столицы. Инициатива, запущенная РВБ (Wildberries & Russ) и Агентством стратегических инициатив (АСИ) в конце 2024 года, уже объединила более 300 региональных брендов по всей стране — от Арктики до Чукотки. Теперь очередь за Санкт-Петербургом.

Основатель Wildberries и глава РВБ Татьяна Ким лично представит проект и проведет стратегическую встречу с 50 местными компаниями, готовыми присоединиться к программе. «Санкт-Петербург всегда славился предпринимательской смекалкой и инновациями, — отметила Ким. — Уверена, мы найдем здесь множество перспективных брендов, которые смогут не только укрепить свои позиции на российском рынке, но и выйти на международный уровень».

Проект «Платформа роста» предлагает участникам комплексную поддержку: доступ к аналитике Wildberries, обучение работе с маркетплейсами, продвижение в специальном разделе «Сделано в Санкт-Петербурге» и помощь в выходе на зарубежные рынки. Уже сейчас в регионах-участниках продажи местных брендов выросли на 53–68%, а число предпринимателей на маркетплейсе увеличилось на 21%.

«Санкт-Петербург исторически был драйвером бизнес-инициатив, и сегодня мы даем предпринимателям новые инструменты для роста, — подчеркнул Лев Кузнецов, руководитель форума и председатель правления Национального агентства развития предпринимательства. — Этот проект сократит путь от локального производства к миллионной аудитории».

Глава Комитета по промышленной политике Александр Ситов отметил, что малый и средний бизнес демонстрирует устойчивость даже в сложных экономических условиях. «МСП — ключевой элемент экономики России, и наша задача — закрепить позитивную динамику», — добавил он.

«Платформа роста» станет очередным шагом в развитии предпринимательской экосистемы города, открывая новые возможности для местных производителей и укрепляя экономику региона.