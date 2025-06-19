Санкт-Петербург создает новые туристические впечатления для гостей из Азии и Ближнего Востока

В Санкт-Петербурге прошла стратегическая сессия по разработке уникальных туристических предложений для путешественников из Китая, ОАЭ и Индии. Мероприятие объединило экспертов туриндустрии, представителей креативных пространств и выпускников акселерационной программы «Международные туристические продукты России».

Северная столица делает ставку на «индустрию впечатлений», где главной ценностью становятся нестандартные форматы знакомства с городом. Популярные арт-кластеры вроде «Новой Голландии» и «Севкабель Порта», а также более 110 мастерских народных промыслов формируют новый образ Петербурга как центра креативного туризма.

Согласно исследованиям, каждый седьмой гость города посещает творческие пространства, причем такие туристы тратят на 30% больше средств по сравнению с обычными путешественниками. Средний чек креативного туриста достигает 80 тысяч рублей за поездку.

В рамках проекта «Новая туристская география» уже задействовано более 20 арт-площадок общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров. Особое внимание уделяется разработке оригинальных сувениров – например, коллекции серебряных ложек «Культурный завтрак» от ювелирного дома «Русские самоцветы».

«Креативный туризм – это возможность погрузиться в атмосферу города через личный опыт и взаимодействие с местными жителями», – отмечает Марина Морозова, руководитель Центра компетенций в сфере туризма.

Участники сессии разработали три концепции турпродуктов, раскрывающих разные грани Петербурга: зимнюю магию города, романтические истории и биографии знаменитых петербуржцев. Эти предложения вскоре будут представлены на международном рынке.

Санкт-Петербург, признанный ЮНЕСКО креативным городом, продолжает адаптироваться к меняющимся трендам туриндустрии. Если раньше конкуренция ограничивалась несколькими регионами, то сегодня на первый план выходят азиатские направления. Новые турпродукты призваны укрепить позиции города на этом перспективном рынке.

Как подчеркивают организаторы, подобные инициативы не только привлекают туристов, но и способствуют экономическому развитию, создавая новые рабочие места и поддерживая местных мастеров. После окончательной доработки проекты будут представлены в Комитет по развитию туризма для дальнейшего продвижения на зарубежных рынках.